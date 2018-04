Four Freedoms worden uitgereikt door onder meer André Kuipers en Herman van Veen

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis maakt ruim 6 miljoen winst in 2017

15:00 GOES - Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft over 2017 een winst geboekt van 6,1 miljoen euro. De verwachtingen voor dit jaar zijn positief, al blijft het noodzakelijk om geen geld over de balk te gooien.