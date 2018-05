Four Freedoms Awards uitgereikt aan 'koppige optimisten'

MIDDELBURG - Natuurbeschermer Emmanuel de Merode kon woensdagochtend niet aanwezig zijn bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg. Zijn afwezigheid was veelzeggender dan alles wat hij in een dankwoord had kunnen vertellen.

De Merode vloog zondag in allerijl vanuit Londen terug naar het natuurgebied Virunga in Congo, omdat daar zijn 25-jarige medewerkster Rachel Masika Baraka was gedood. De achtste ranger dit jaar en de honderdvijftigste sinds 1996. ,,Er is niks erger dan iemand begraven die aan jou is toevertrouwd", zei De Merode duidelijk aangeslagen in een haastig opgenomen video die in de Nieuwe Kerk werd vertoond. ,,Zij heeft haar leven opgeofferd door anderen te beschermen", zei Chantal Marijnissen, die de onderscheiding voor vrijwaring van gebrek namens hem aanpakte uit handen van astronout André Kuipers.

Urmila Chaudhary

Het was niet het enige indrukwekkende moment tijdens de plechtigheid die werd bijgewoond door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Urmila Chaudhary kreeg een lange ovatie, nadat het publiek een video had bekeken waarin ze vertelt hoe ze elf jaar kindslaaf was in Nepal en waarin te zien was hoe de politie insloeg op de groep demonstranten waarvan ze deel uitmaakte. Verlegen en geëmotioneerd, de handpalmen tegen elkaar voor haar borst, bedankte ze de aanwezigen. ,,Wat kun je zeggen na zo'n video?", zei Herman van Veen, die haar de Four Freedoms Awards voor vrijwaring van vrees overhandigde. ,,Ik wilde een toespraak houden, maar ik ben de woorden kwijt."

Klimaatakkoord Parijs

De Internationale Four Freedoms Award werd door vice-premier Hugo de Jonge en Perrin Roosevelt Ireland, de achterkleindochter van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt, overhandigd aan Christiana Figueres, de hoofdonderhandelaarster van het in 2015 afgesloten klimaatakkoord van Parijs. Ze doorbrak bewust het protocol door niet eerst de koninklijke familie aan te spreken, maar nog een applaus te vragen voor haar mede-laureaten, die inmiddels allemaal op het podium zaten.

Naast Chaudhary waren dat de Turkse journalist Erol Önderoglu (onderscheiding voor vrijheid van meningsuiting) en bisschop Paride Taban uit Zuid-Soedan (vrijheid van godsdienst). Önderoglu zei dat de prijs hem kracht geeft tijdens de indringende tijd in 'de grootste gevangenis voor professionele journalisten ter wereld', zoals Reporters without borders het huidige Turkije omschrijft. Volgens Taban geeft de award 'moed aan mensen die op het punt staan hun hoop te verliezen'.

Watersnoodramp 1953

De Jonge refereerde aan de watersnood van 1953 om het belang van klimaatmaatregelen te onderstrepen. In politiek onstabiele en arme landen zijn die moeilijker te verwezenlijken dan in Nederland. Hij prees Figueres die 195 landen op één lijn wist te krijgen. ,,U bent de belichaming van dat akkoord. We hopen dat 12 december 2015 ooit zal worden gezien als de dag dat we het tij wisten te keren."