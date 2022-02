Four Freedoms Awards gaan naar vier vrouwen en een Turkse organisatie voor steun aan LGBTI+’ers

MIDDELBURG - De Four Freedoms Awards worden op 21 april in Middelburg bijna allemaal uitgereikt aan vrouwen. Donderdag is bekend gemaakt wie er naast Svetlana Tichanovskaja nog meer een onderscheiding krijgen.

De onderscheiding voor de vrijheid van meningsuiting gaat naar de Vietnamese singer-songwriter en strijder voor het vrije woord Mai Khoi Do Nguyen. De zangeres brengt met haar muziek en andere kunstvormen het belang van vrijheid van meningsuiting, sociale rechtvaardigheid en verbetering van de mensenrechtensituatie in Vietnam voor het voetlicht.

De Indonesische oprichter en voorzitter van het Mosintuwu Institute Lian Gogali krijgt de award voor de vrijheid van godsdienst. Zij zet zich al jaren in voor interreligieuze dialoog en godsdienstvrijheid in het verscheurde gebied Poso in Centraal-Sulawesi. Gogali begon op haar eigen veranda het Mosintuwu Institute for Women.

De Keniaanse mensenrechtenactiviste Nice Nailantei Leng’ete wordt onderscheiden met de prijs voor de vrijwaring van gebrek. Zij zet zich in voor de afschaffing van vrouwenbesnijdenis. Daarbij vecht zij voor de toegankelijkheid van gezondheidszorg en onderwijs voor alle jonge meisjes in haar geboorteland.

Behalve deze vier vrouwen wordt ook een organisatie in het zonnetje gezet: De Turkse niet gouvernementele LGBTI+-organisatie ÜniKuir krijgt de onderscheideing voor vrijwaring van vrees. De award wordt in ontvangst genomen door de oprichters van ÜniKuir: Melike Balkan en Özgür Gür. De organisatie streeft naar gelijkheid, wat in Turkije niet gemakkelijk is, omdat LGBTI+-mensen daar in elk aspect van hun leven worden gediscrimineerd.

Vorige maand werd al bekend dat de belangrijkste onderscheiding, International Four Freedoms Award 2022, naar Svetlana Tichanovskaja gaat. Zij is leider van de democratische beweging in Wit-Rusland.

Vragen stellen aan de laureaten

De Four Freedoms Awards worden ieder jaar toegekend aan mannen, vrouwen en organisaties die met hun inzet en prestaties een grote toewijding tonen aan de idealen die President Franklin Delano Roosevelt in zijn historische Four Freedoms speech in 1941 verkondigde. Om het jaar vindt de uitreiking plaats in New York of Middelburg.

Twee jaar geleden kon het evenement vanwege de coronapandemie in Middelburg niet doorgaan. Het werd een jaar uitgesteld, maar vanwege de coronamaatregelen moest het toen online. Nu is het weer de bedoeling dat de onderscheidingen worden uitgereikt in de Abdij in Middelburg. Rondom de uitreiking organiseert Stichting Vrijheidscolleges een programma speciaal voor jongeren: de Four Freedoms Meet-up. Zij kunnen dan vragen stellen aan de laureaten.