Fotojournalist Rob Huibers: ‘Kernenergie, dat is vooral oude meuk’

Fotojournalist Huibers (67) is geen activist die al heel zijn leven strijdt tegen nucleaire energie en techniek, noch lid van de anti-kernenergiebeweging. Het was CDA’er Maxime Verhagen die als minister van Economische Zaken tien jaar geleden het zaadje plantte voor Huibers omzwervingen door de nucleaire wereld in Nederland. ,,Hij stond tegenover me in de Habog, het gebouw van Covra in Borssele waar hoogradioactief afval ligt opgeslagen. Hij liet weten een vergunning te verlenen voor twee nieuwe kerncentrales. Hij hemelde kernenergie op: het is duurzaam, veilig en goedkoop. Ik vroeg me af: ‘Is dat zo?’”