Fotograaf zoekt mensen die trots zijn op oksel- en schaamhaar

Van den Bosch zoekt voor zijn project mensen die blij zijn met hun lichaamshaar. In één tot twee jaar tijd wil hij elke week mooie portretten maken van deze modellen.

Uiteindelijk moet dit resulteren in een 'eerlijk en mooi verslag van de werkelijkheid' in plaats van het 'voorgekookte beeld dat ons door de media gepresenteerd wordt'. De foto's komen in een boek waarin de denkbeelden rondom lichaamshaar verkend worden.

Van den Bosch: "In de jaren zestig was lichaamsbeharing de normaalste zaak van de wereld, nu lijkt er een taboe op te liggen. Ik wil voor mij normale zaken als oksel- en schaamhaar letterlijk blootleggen en de reacties erop in beeld brengen."

De modellen moeten ouder zijn dan achttien, oksel- en schaamhaar hebben, geen moeite hebben met naakt poseren (zoals in het eerdere project: A Muse A Day) en zich kunnen vinden in de benadering van de kunstenaar.