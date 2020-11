Fotograaf Rem van den Bosch voltooit trilogie over hedendaags Zeeuws meisje: ‘Hij heeft haar in een nieuw jasje gestoken’

Tweede perron en nieuw spoor voor de stoomtrein in Goes: ‘We kunnen straks méér rijden’

25 november GOES - Regelmatige bezoekers van het museumterrein van de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) in Goes zullen in het voorjaar niet weten wat ze zien. Een groot deel van het terrein gaat deze winter volledig op de schop. Er komen nieuwe perrons en de sporen worden verlegd.