Fotograaf Frank Peters wint internationale prijs met serie 'Zeeuws-Vlaanderen in de mist’

De ND Awards is een fotowedstrijd met 'hoge kwaliteit moderne fotografie’. In zijn winnende serie legde Peters de minimalistische schoonheid van het Zeeuws-Vlaamse landschap vast. Door de mist krijgen boerderijen, akkers en bomenrijen een mysterieus karakter.

Ook ontving hij in twee andere categorieën twee eervolle vermeldingen voor foto’s van de Oesterdam en een boerderij in winterse omstandigheden.

Expositie in Middelburg

In 2019 werd een andere serie van Peters ook onderscheiden met een internationale award. De serie ‘Winters Tale’ met besneeuwde landschappen van Zeeuws-Vlaanderen kreeg de International Photography Award (IPA, New York) in de categorie Minimalisme. Peters woont sinds 2017 in Groede. Bij galerie Studio VC aan de Lange Noordstraat 64 in Middelburg heeft hij een eigen expositieruimte waar onder meer foto’s zijn te zien, waarmee Peters eerder in de prijzen viel.