Fotograaf Frank Peters vangt Zeeuwse parels in een zee van mist

Mist en sneeuw laten storende elementen uit het landschap verdwijnen, verklaart hij zijn voorliefde voor deze specifieke weersomstandigheden. ,,Ik ben een minimalist. Ik probeer altijd tot de essentie terug te keren als ik een foto maak. Als ik bijvoorbeeld een boerderij zie, die redelijk geïsoleerd ligt in het landschap, met op de achtergrond in de verte bebouwing, dan weet ik: hier moet ik naar terugkeren als het mist. Dan verdwijnt die skyline en blijft alleen die boerderij over, als een eiland in de mist.”

Dat is dan ook zijn belangrijkste tip voor wie graag mistfoto’s maakt: kijk bij helder weer goed om je heen en probeer je voor te stellen hoe zo’n plek er in de mist uitziet. ,,Woensdag was een fantastische dag. De mist hing laag. Aan de bovenkant schemerde er iets van blauw doorheen, naar de horizon verliep dat mooi naar wit. Ik was voor een workshop fotografie in de buurt van de Flaauwershaven, aan de Oosterschelde bij Kerkwerve. Je hebt er een uitkijktoren en daarachter wat bebouwing. Nu verdween die volledig in de mist. Wat overbleef was het staketsel van de toren en dat water. Zo’n toren wordt in die mist een klein elementje, een voetspoor van de mens. Je ziet dan de kleinheid van de mens in dat witte landschap. Schitterend.”