Foto van vuurtoren bij Westkapelle winnaar van VVV-wedstrijd

Container­schip slaat op drift en ramt havenkraan bij Doel, onderhouds­tech­ni­ci kunnen tijdig ontsnappen

17:57 DOEL - Bij DP World in Doel (Beveren) is maandagmiddag een grote havenkraan ingestort na een aanvaring door een containerschip dat op drift was geslagen. Op het moment van het ongeval was de kraan niet bemand. Er waren wel onderhoudstechnici bezig maar die konden zich tijdig uit de voeten maken. Er vielen dus gewonden maar de ravage is groot.