Foto plaatsen? Eerst toestemming vragen

Over ruim een week is de negende editie van de Delta Ride for the Roses. De privacywet bezorgt de organisatie nogal wat hoofdbrekens. ,,Het is ons bijvoorbeeld niet duidelijk of we foto's van het evenement vrijelijk mogen publiceren op onze website en via sociale media", zegt voorzitter Eddie Bogaert. De organisatie neemt geen risico's. ,,Als we foto's willen plaatsen van individuele deelnemers, gaan we eerst toestemming vragen."