Hij kwam zaterdag naar boven tijdens de vistocht op fossielen van zeezoogdieren in de Westerschelde. Op verzoek van het Zeeuws Genootschap laat Jaap Schot van de ZZ10 jaarlijks een dag lang de korren over de geul bij de Griete gaan. Bij vrijwel elke trek komen fossielen naar boven.

Niet alleen de potvistand is een aanwinst voor de collectie. Ook een flink stuk bovenkaak van een noordkaper, een walvissoort, kwam in de korren terecht. Dit fossiel is jonger, zo’n 5,3 tot 3,6 miljoen jaar oud. Bosselaers: ,,Het is heel zelden dat we zo’n groot stuk vinden. Dit geeft ons meer inzicht hoe de bovenkaak zich verhoudt tot de onderkaak en schedel van de noordkaper.’’