Forum voor Democratie wil Zeeuwse ‘lockdown’

‘Naar de supermarkt is geen sociaal uitje meer, maar pure noodzaak, dus kom alleen’

10:29 KAPELLE - Volgeladen karretjes, geruzie om het laatste blik bonen: in de supermarkt is het drukker dan ooit. Consumenten zijn vanwege het coronavirus aan het hamsteren geslagen. Bij Albert Heijn en Jumbo in Kapelle merken ze dat. In een gezamenlijke Facebook-video doen de supermarktondernemers een oproep aan alle klanten. ,,Boodschappen doen is geen sociaal uitje meer, maar pure noodzaak, dus kom alleen”, zegt Koen Harlaar van Albert Heijn.