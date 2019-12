Forum voor Democratie wil Zeeuwen horen over de Zanddijk, de weg tussen de A58 en Yerseke

Verdronken en verbogen buurtschap Viane ging van landbouwha­ven naar scheeps­kerk­hof

13:36 OUWERKERK - Publicist Anton Stig (65) uit Den Haag heeft recent in eigen beheer het boek ‘Via Viane’ uitgebracht. Zijn ontdekkingsreis door het verleden van dit vroegere gehucht bij Ouwerkerk resulteerde in een serie boeiende verhalen over de rijke historie van deze bijzondere plek.