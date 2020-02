Forum voor Democratie wil tweede Westerscheldetunnel: Maar hoe reëel is dat?

Jullie zijn toch niet gek geworden?

,,Nee. We hebben een discussiedocument gemaakt. Daarin hebben we de problematiek eerst in een grotere context getrokken. Voor we allerlei projectjes uitdenken als compensatie voor de marinierskazerne, is het verstandiger eerst een toekomstvisie neer te leggen. Van daaruit kun je terug redeneren naar concrete projecten. Dit is ons Deltaplan 2.0 voor Zeeland. De financiering daarvoor komt niet alleen uit een compensatiefonds. Je kunt ook denken aan het Nationale Groeifonds of geld voor Europese structuurprojecten. Wij spreken ook niet over een bedrag van 2 miljard euro of zo. Voor je weet wat je vraagt, moet je eerst weten hoe je wil dat Zeeland er over tien jaar uitziet."

Maar is dit wel realistisch?

,,Dat is een goede vraag. Het is heel makkelijk te beargumenteren waarom iets niet haalbaar is. Wij denken dat dit kan, als deze visie breed gedeeld wordt, hier in Zeeland, maar ook door het Rijk. Het Deltaplan kostte ook miljarden. Dat is ook uitgewerkt in individuele projecten. Die werden niet steeds afgebrand. Toen ging het om te voorkomen dat we natte voeten zouden krijgen, nu gaat het om het creëren van een leefbaar Zeeland. Het is wel ambitieus, ja."

Vernietigt dit niet de landschappelijkheid van Zeeland?

,,Nee. Wij stellen voor wegen als de N57 en de N59 te verbreden tot stroomwegen. Dat zijn zichtbare ingrepen in het landschap, maar op een plek waar al een weg ligt. We stellen niet voor een zesbaansweg aan te leggen waar nu niks is. Verder zien we een synergie tussen weg en spoor. Wat je kunt vervoeren over het spoor, hoef je niet te vervoeren over de weg. Bij de spoortunnel onder de Westerschelde denken we vooral aan goederenvervoer. Als je de vrachtwagens op de rails weet te krijgen, worden wegen schoner en veiliger. Verder lijkt ons een grote ingreep in één keer rendabeler dan steeds een rotonde’tje of een stoplicht knippen en plakken."

En die woningen bij Bruinisse?

,,We moeten meer inwoners in Zeeland hebben om het leefbaar te houden. Tegelijk staat het Rijk voor een enorme opgave om woningen te bouwen. De regio kan dus helpen landelijke problemen op te lossen. Dit is een win-win."

Wat moet er nu met dit discussiestuk gebeuren?