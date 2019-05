Forum voor Democratie doet niet mee met Zeeuwse ‘kartelpolitiek’

In een brief aan formateur Jo-Annes de Bat (CDA) meldt Statenlid Robert Koevoets van Forum dat zijn partij de handen ‘volledig vrij’ wil houden en zich dus niet wil binden aan een Statenakkoord voor de komende vier jaar. De Bat heeft aangegeven dat hij graag standpunten van niet-coalitiepartijen wil opnemen in een nieuw bestuursakkoord, om zo een brede basis te krijgen voor het toekomstige beleid.

De manier om dat te doen was geweest om FVD bij de coalitie te betrekken, betoogt Koevoets. Dat was ook het advies van informateur René Verhulst (CDA), maar diens opvolger, preformateur Ad Schenk (CDA), zag in zo’n samenwerking te veel afbreukrisico's. Koevoets noemt de manier waarop FVD buiten de coalitie is gehouden ‘teleurstellend’ en ‘typerend voor de oude - of zoals u wilt - kartelpolitiek.’ Dus praat Forum ook niet mee over een Statenagenda.