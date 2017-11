Forum voor Democratie doet niet mee aan gemeenteraadsverkiezingen

Dat zegt woordvoerder Jeroen de Vries van Forum voor Democratie desgevraagd. Afgelopen weekend bezochten ruim 1500 leden het eerste partijcongres. In de hal van de Rai presenteerden de twaalf provinciale afdelingen zich. Ook Zeeland heeft een ‘groep enthousiastelingen’, zegt De Vries die de term ‘afdeling’ nog een wat groot woord vindt. ,,Er is nog geen bestuur of zo.’’

Hoe groot de groep is, wil De Vries niet zeggen. ,,Maar we zijn in Zeeland lekker bezig. We hebben geen haast, want met de groep enthousiastelingen richten we ons op de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2019. We kijken nu naar mensen die dat voor Forum gaan doen.’’