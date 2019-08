Forum: Robért Brunke zou zetel moeten inleveren

video Vernieu­wing van het ziekenhuis in Goes is weer een stapje verder

19 augustus GOES - Een endoscopisch onderzoek van maag, darm of longen is al geen pretje. Maar als je dan ook nog veel moet wachten en van afdeling naar afdeling moet, wordt het écht vervelend. Dat is nu voorbij. In het Adrz in Goes is een nieuwe Scopie behandelafdeling. Die maakt het verblijf voor patiënten en het werken voor het personeel een stuk aangenamer.