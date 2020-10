Forse uitbreiding viskwekerij Kingfish Zeeland zorgt voor nieuwe banen

Kinderboe­ken­schrijf­ster Selma Noort doet vonk overslaan in Goese bieb

3 oktober GOES - Veel mooier kan het haast niet. Kinderboekenschrijfster Selma Noort signeert zaterdag na een voordracht in de Goese bibliotheek haar boek ‘De zee kwam door de brievenbus’. Evy de Rooij (10) uit Goes krijgt het van haar moeder. Ze bladert er direct enthousiast in. ,,Ik ben zo benieuwd.”