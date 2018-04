Forse straffen voor schietpartij Terneuzen

In het geval van R. was het vonnis conform de eis. Bij W. ging de rechtbank flink boven de eis van de officier van justitie die twee jaar cel had gevorderd. In beide gevallen oordeelde de rechtbank dat - onder het motto samen uit samen thuis - het duo bij de schietpartij aan de Goudenregenstraat in Terneuzen, op 9 september 2017, schuldig was aan poging doodslag. Alle twee hadden immers op de vader van het beoogde slachtoffer geschoten. De 45-jarige neef van R. uit Capelle a/d IJssel, werd na een eis van vijftien maanden cel vrijgesproken en neef H. H. (33) kreeg zes maanden cel in plaats van de vijftien maanden cel waarvan vijf maanden voorwaardelijk opgelegd.