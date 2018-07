Forse stijging zwerfkatten in Zeeland: 'We hebben nu al 55 kittens gevangen'

Woensdag 13 juni. Met een krakerige stem neemt Marleen Drijgers de telefoon op. „Sorry hoor”, verontschuldigt de oprichtster van Stichting Scheldekat zich. „Het is geen weer voor keelpijn, maar wat wil je: ik ben bij nacht en ontij op pad om katten te vangen.” Zo meteen vertrekt ze naar Scherpenisse, waar campinggasten een zwangere poes hebben gesignaleerd. „We willen haar graag vangen voordat ze bevalt.”

Het is rond deze tijd altijd druk bij Stichting Scheldekat, maar dit jaar is het bar en boos met de zwerfkatten, verzucht Marleen. „We hebben nu al 55 kittens gevangen, tegenover zo’n 30 katjes vorig jaar rond deze tijd. En het is pas juni. Er lopen nog zoveel moederpoezen rond die moeten bevallen.” De stijging in het aantal zwerfkatten is volgens Marleen al een aantal jaren aan de gang. „Tot een jaar of drie geleden was het redelijk stabiel, maar sinds 2015 zien we een forse stijging.” Waar de toename vandaan komt, durft Marleen niet te zeggen. Eén ding weet ze zeker: zonder haar stichting zou de populatie nog veel groter zijn.

Bestelbusje

Volledig scherm Hendrik Snip en Conny Minnaard voederen zwerfkatten in het Sloegebied. © Mechteld Jansen Vrijdag 15 juni (ochtend). Hendrik Snip staat al buiten. Voor zijn deur in de Vlissingse wijk Vredehof staat de dierentransportambulance van Stichting Scheldekat klaar. Het bestelbusje is gevuld met jerrycans warm en koud water, zakken hardvoer en blikken natvoer. „Dat laatste is voor de oudere dieren die geen harde brokjes meer kunnen eten”, licht Hendrik toe. Voer en kattenbakvulling zijn na de dierenarts (50.000 euro per jaar) de grootste kostenposten van Scheldekat.

Elke vrijdag zorgen twee vrijwilligers ervoor dat wilde zwerfkatten op allerlei locaties in de provincie eten en drinken krijgen. De dieren zijn op een eerder moment gechipt en gecastreerd, waarna Scheldekat ze weer heeft uitgezet in hun oude leefgebied. In het Sloegebied is de populatie op deze manier flink uitgedund. Volgens Marleen zijn er de afgelopen decennia ruim zeshonderd katten gevangen.

Gedumpte dieren

Volledig scherm Een zwerfkat in het Sloegebied. © Mechteld Jansen Vrijwilliger Connie Minnaard arriveert. Nog een laatste check en dan is het tijd om te gaan. „De bedrijfslocaties mogen niet herkenbaar in de krant komen hoor”, waarschuwt Hendrik, net zoals Marleen dat aan de telefoon ook al heeft gedaan. „Als mensen weten waar we de katten voeren, vinden we daar de komende weken gegarandeerd gedumpte dieren terug.”

Als eerste is het Sloegebied aan de beurt, waar op meerdere locaties kattenhotels staan: hondenhokken en opbergboxen voor tuinkussens, die dienst doen als eet- en slaapplek. De hokken zijn verstopt in bosschages, tussen metershoog onkruid of achter containers – plaatsen waar een wilde kat zich veilig voelt. De dieren laten zich niet zien, maar vrijwel alle voerbakken zijn leeg. „Even kijken of er niets in de slaaphuisjes ligt”, zegt Connie. Ze tilt een deksel op. „Heel af en toe vinden we een dode kat of een nestje kittens. Maar gelukkig is alles in orde.”

Bij de volgende locatie is dat niet het geval. „Oh bah”, klinkt het vanuit de bosjes. „Hier heeft iemand zitten poepen”, roept Connie. „Kijk uit waar je loopt!” Manoeuvrerend tussen rondslingerende servetten en met vliegen bedekte uitwerpselen lukt het om zonder vieze schoenen het kattenonderkomen te bereiken. „Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt Connie. „Wat vies zeg.” Terwijl Connie snel de waterkom afwast en vult, kiept Hendrik twee zakken brokjes leeg in de voerbakken. Nog een bak met natvoer erbij en de katten kunnen weer een week vooruit.

Rood staartje

Vrijdag 15 juni (middag). Een rood staartje is het eerste wat te zien is wanneer Daniëlle Gijssel de voordeur van haar huis in Kruiningen opendoet. Eenmaal binnen volgen al snel allerlei andere staartjes, horend bij een groepje nieuwsgierige kittens. Ze rollebollen door de gang en meppen naar de schittering van de zon op de muur. Bij de familie Gijssel verblijven momenteel drie wilde moederpoezen met in totaal veertien kittens van drie, vijf en acht weken oud. Een drukte van belang, zeker nu het jonge spul kan lopen en op verkenningstocht gaat.

Daniëlle en haar man Corné hebben zich dit jaar bij Scheldekat aangemeld als pleeggezin en niet lang daarna arriveerden moederpoezen Maledive, Minne en Mulan met hun kroost. Het echtpaar combineert de zorg voor de pleegkatten met hun werk en de zorg voor vier dochters, twee pleegzonen, drie honden, drie katten en een aantal kippen. „We zijn al met veel, dus dan kan dit er ook nog wel bij”, zegt Daniëlle lachend. „Bovendien zorg ik graag, dus ik vind het alleen maar gezellig.”

Twee van de drie wilde moederpoezen worden na hun zoogperiode gesteriliseerd en teruggebracht naar de camping waar ze vandaan komen. De derde blijkt een lieverd en mag op zoek naar een warm mandje. Om de kittens te socialiseren is veel knuffelen en spelen een vereiste. Maar ook vier keer per dag kattenbakken schoonmaken hoort erbij, net als het dagelijks wegen om de groei bij te houden en de dierenartsbezoekjes voor de verplichte prikjes en pilletjes. Met twaalf weken gaan de kittens naar hun nieuwe baasjes. Iets waar Daniëlle prima mee kan leven. „Het afscheid nemen zal vast even lastig zijn, maar ik denk dat we tegen die tijd ook wel toe zijn aan wat rust!”

Ruzie

Stichting Scheldekat dankt zijn naam aan het eerste zwerfkattenproject van oprichtster Marleen Drijgers. Zij begon ruim twintig jaar geleden met de castratie en opvang van zwerfkatten op het Scheldeterrein in Vlissingen.

Inmiddels is Stichting Scheldekat een organisatie voor de hele provincie met zo’n 35 vrijwilligers. Scheldekat heeft drie inkomstenbronnen: donaties, giften en fondsenwerving. Stichting Scheldekat plaatst katten in principe alleen per twee en alleen bij mensen met een stabiele (financiële) basis. „Tegen driekwart van de mensen zeg ik nee”, bekent Marleen. En dat wordt haar niet altijd in dank afgenomen. „Laatst had ik ruzie met een man van 84 die twee kittens wilde aanschaffen. Ik heb gezegd ik gezien zijn leeftijd geen kittens aan hem wilde verkopen, maar wel twee volwassen poezen. Nou, dat heb ik geweten.”

Dinsdag 26 juni. Al acht dagen post Marleen met Hendrik op een camping in de omgeving van Domburg. Een schoonmaakster vond een kitten onder een pallet en de receptie schakelde Scheldekat in. Moederpoes rook gevaar en verplaatste haar overige kittens. Het is nu wachten tot de kleintjes kunnen lopen en mama hen meeneemt om het eten in de vangkooi op te peuzelen.

Elke dag zetten Marleen en Hendrik de bus op een paar meter afstand van de bench. Een witte deken gaat over de voorruit van de transportbus om de temperatuur binnen draaglijk te houden. Hendrik brengt een spoor van natvoer aan om moeder en kroost te lokken. Het nylon touw dat het deurtje van de vangkooi omhoog houdt, nemen ze mee de bus in. En dan is het wachten geblazen.+

Marleen en Hendrik houden elkaar scherp. „Je moet overal op letten”, zegt Hendrik. „Het scherpe, harde fluiten van een merel kan zomaar betekenen dat er een kat onderweg is.” Met gezonde snacks en maaltijdsalades hebben de vrijwilligers ook nog aandacht voor de lijn. „De supermarkt vaart wel op alle maaltijdsalades die wij kopen”, grapt Marleen.

Camping

Poes en kittens laten zich niet zien, dus Hendrik en Marleen keren ’s avonds onverrichter zake weer naar huis. Een dag later meldt Marleen op de Facebookpagina van Stichting Scheldekat dat op de camping twee kittens gevangen zijn. Moederpoes en het laatste kitten volgen enkele dagen later.

Donderdag 28 juni. Vondeling Remi zat een half jaar geleden op een dijkje in Hulst, diep in elkaar gedoken vanwege de snijdende winterkou. Vandaag brengt Marleen de zwart-witte kat bij dierenkliniek De Ark in Vlissingen, waar hij een gebitsbehandeling ondergaat om vervolgens naar zijn adoptieadres in Westkapelle te verhuizen. Marleen tilt Remi op en knuffelt de kat, die zich duidelijk niet op zijn gemak voelt in de wachtkamer van de dierenarts. Hij ziet er inmiddels gezond uit. Hoe anders was dat een aantal maanden geleden. De vrijwilliger die eropuit gestuurd werd om Remi te vangen, dacht in eerste instantie dat hij dood was. Tot ze hem riep en hij zijn kopje optilde. Met eten en drinken liet de kater zich snel overhalen een bench in te lopen.