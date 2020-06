Forse kritiek op nieuw onderzoekslab van HZ in Middelburg: ‘Brutalistisch bouwblok’

Politie waarschuwt mensen beelden reanimatie kind in Sluiskil niet te delen

19:30 SLUISKIL - De politie uit op sociale media haar ongenoegen over mensen die vanavond in Sluiskil de reanimatie van een kind filmden of fotografeerden. Wie het nodig vond om dat te doen wordt gevraagd de beelden vooral niet online te zetten of te verspreiden. ‘En beter nog, doe het volgende keer niet!’, schrijft de politie in een bericht op Twitter.