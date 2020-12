Forse kritiek inspecties op overhaast besluit over Intervence

Lamb Weston/Meijer vergroot aandeel in grootste fritesfa­briek van Rusland

7:03 KRUININGEN - Aardappelverwerker Lamb Weston / Meijer heeft een aandeel van bijna 75 procent in de eigenaar van de grootste fritesfabrikant van Rusland verworven. Het bedrijf had al een minderheidsbelang in deze joint venture met de Belaya Dacha Group.