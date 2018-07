Forse file door aanrijding A58 Rilland

Duinbrand Vlissingen, brandweer schaalt op naar grote brand vanwege uitbrei­dings­ri­si­co

20:24 VLISSINGEN - Een duinbrand aan de Zwanenburg bij Vlissingen was, vanwege de droogte, voor de brandweer zondagavond reden om fors op te schalen. Het vuur is even voor 20.00 uur ontstaan, het uitbreidingsrisico is groot.