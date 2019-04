Fors meer doden in verkeer, Zeeland noteert juist minder fatale ongevallen

In Nederland zijn vorig jaar 678 mensen omgekomen in het verkeer. Dat zijn 65 verkeersdoden meer dan in 2017, een stijging van 11 procent. Het betreft de grootste stijging sinds 1989. Opvallend is de toename in Noord-Brabant, maar ook in Gelderland loopt het aantal doden op.

In de provincie Noord-Brabant is een stijging te zien van liefst 53 procent: van 98 naar 150 doden. Brabant heeft met 23.000 kilometer het meest uitgebreide wegennet van alle provincies. Maar ook als je kijkt naar het aantal verkeersdoden per gereden kilometer, scoort Brabant hoog.

Zeeland is een van de vier provincies waar het aantal verkeersslachtoffers vorig jaar juist afnam: van 22 naar 20. Sinds 1996 kwamen alleen in 2012 minder mensen om in het Zeeuwse verkeer. Toen waren het er 16.

Niet verrast

De cijfers van het CBS wijken af van die van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Dat analyseert elk dodelijk ongeval uitgebreid. Als later bijvoorbeeld blijkt dat iemand vóór het incident onwel is geworden, wordt het uit de statistieken gehaald. Volgens het ROVZ waren er vorig jaar in Zeeland 13 verkeersdoden, een laagterecord. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) is niet verrast door het slechte nieuws dat landelijk het aantal verkeersdoden stijgt. ,,Deze cijfers maken eens te meer duidelijk: we moeten met elkaar echt extra stappen zetten.”

Er ligt een strategisch plan om de verkeersveiligheid de komende jaren met tientallen landelijke en lokale maatregelen te verbeteren. Een grote zak geld is er echter niet. Zo heeft Van Nieuwenhuizen vorig jaar 50 miljoen euro uitgetrokken om ‘dodenwegen’, in praktijk N-wegen, veiliger te maken. Dat bedrag geldt echter voor héél Nederland. Veel verantwoordelijkheden en kosten komen in praktijk op het bordje van gemeenten en provincies. Directeur Peter van der Knaap van SWOV, de belangrijkste adviseur van het kabinet op het gebied van verkeersveiligheid, wil dat het kabinet een deel van het miljardenoverschot op de begroting steekt in maatregelen die de veiligheid vergroten. ,,De komende dertig jaar moeten we denken aan 15 miljard.’’

Structureel te hard

Met die zak geld wil de adviseur wegen beter inrichten en meer handhaven. ,,Elk jaar vallen er tientallen doden in 30-kilometerzones, omdat automobilisten daar structureel te hard rijden. Op 50-kilometerwegen moeten aparte fietspaden komen en bermen op provinciale wegen en rijkswegen moeten veiliger.”

Veilig Verkeer Nederland spreekt van ‘een forse dreun voor de verkeersveiligheid en diep triest voor wie het overkomt’. Ook deze organisatie vindt dat bij de kabinetsplannen ook geld hoort. ,,Maar wij zijn positief over de nul-ambitie van dit kabinet.”