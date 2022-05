Foodtruckers krabbelen op na corona-ellende: ‘We zijn weer onderdeel van een feestje’

De blauwe Volkswagen T2 van Adrienne Krijnen is deze maand alweer twee keer opgetuigd voor een feestje. Op 5 mei voor het Bevrijdingsfestival in Vlissingen en vorige week voor een besloten gelegenheid in Burgh-Haamstede. Twee keer hard zwoegen voor de 40-jarige onderneemster uit Middelburg, maar wel met een voldaan gevoel. ,,Het begint weer een beetje te lopen.’’

Haar liefde voor de foodtruck ontstond jaren geleden al, nadat ze had meegeholpen tijdens het Awakeningsfestival in Amsterdam. Krijnen besloot in 2016 zelf een VW uit 1972 te kopen en bedacht Blend, met de slogan ‘eten uit een busje’. Tijdens festivals verkoopt Krijnen hot dogs, maar met een partner achter zich die een restaurant runt, switcht ze net zo makkelijk naar een ander gerecht. In drie jaar tijd heeft ze aan naamsbekendheid gebouwd onder Zeeuwse foodtruckers. ,,2019 was voor mij een heel goed jaar, waarin ik bijna elk weekend op pad was’’, vertelt ze. ,,Ik zat tot oktober helemaal vol. Maar toen kwam corona…’’