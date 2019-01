Foodtruck bij heropening Aldi Vlissingen

Goes is even het ijs­pret-cen­trum voor slechtzien­de kinderen

21:15 GOES - De Grote Markt in Goes deed vanochtend even dienst als regionaal sportcentrum. De ijsbaan was namelijk speciaal gereserveerd voor slechtziende kinderen uit Zeeland en omgeving. Zij konden er glijden, zwaaien en zwieren met lotgenoten.