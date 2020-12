FNV dreigt met acties bij jeugdzorginstelling Intervence

MIDDELBURG - De FNV is boos over de voorgenomen sluiting van de organisatie voor jeugdbescherming Intervence . Volgens de vakbond hebben de dertien betrokken gemeenten dinsdag vanuit het niets een plan neergelegd, waarin totaal geen rekening is gehouden met de medewerkers en de kinderen. Ze beraden zich op acties.

Janny Koppens, bestuurder FNV Jeugdzorg: ,,Wij gaan nu met de mensen bespreken of we actie gaan voeren. En dan heb ik het niet over een handtekeningenlijstje. Dan leggen we ook gelijk binnen een paar dagen het werk neer.”

Lees ook Jeugdzorgorganisatie Intervence verdwijnt, lot personeel onzeker

De afgelopen maanden is onderzocht hoe het verder moet met de stichting. Daaruit is gebleken dat zelfstandig voortbestaan of voortzetting onder de vlag van een andere organisatie niet haalbaar is. De gemeenten hebben er daarom voor gekozen om per 1 januari 2021 helemaal geen nieuwe kinderen meer aan te nemen en hen door te sturen naar andere instellingen. De al aanwezige kinderen worden zo snel mogelijk verspreid over andere locaties. ,,Een sterfhuisconstructie”, zegt Koppens.

Dit is onverteerbaar

Wat er met de ongeveer honderd medewerkers gebeurt, vindt FNV onvoldoende duidelijk. Koppens: ,,Dat vinden wij onverteerbaar. Dat er iets moet gebeuren is voor iedereen duidelijk. Maar wij hebben steeds aangedrongen op het maken van goede en duidelijke afspraken voor alle mensen die hier werken. Nu ligt er ineens een plan dat onvoldoende doordacht is en dat helemaal niet besproken is met ons of met de medewerkers. Wij krijgen dat even op ons bordje met de mededeling dat het per 1 januari afgelopen is met Intervence. En de medewerkers hebben het nakijken. Wij zullen acties dus niet schuwen.”