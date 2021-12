FM komt voorlopig nog wel even uit Terneuzen: ‘Ergens in de jaren dertig zal dat pas verdwijnen’

Gloednieu­we fiets voor Janine, die onderweg haar mobiel in haar zak houdt

MIDDELBURG - Ze fietst elke dag heel wat kilometers op een oud barrel. ,,Het is een wonder dat hij het nog doet", zegt Janine Thissen (14) uit Heinkenszand. Dus de eerste prijs van de campagne Hoe fiets jij MONO? had geen betere bestemming kunnen krijgen. Janine peddelt straks op een gloednieuwe fiets naar school in Goes.

8 december