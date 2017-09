Floortje Dessing via Vlissingen naar Alaska

VLISSINGEN - Film by the Sea heeft een nieuw programmaonderdeel: Nazomergasten. De formule is afgekeken van Zomergasten: de gast laat zijn favoriete filmfragmenten zien en wordt daartussendoor geïnterviewd.

Floortje Dessing was zaterdagavond de eerste van de drie Nazomergasten dit jaar. Aanvankelijk zou ze zitting nemen in de vakjury, maar een reis voor het tv-programma 'Floortje naar het einde van de wereld' maakte dat onmogelijk.

Zondag vertrok ze naar Alaska, voor niet zomaar een reis. Ze gaat een familie bezoeken die zo afgelegen woont, dat ze één keer per naar de bewoonde wereld gaan om boodschappen doen. Dessing reist mee. En dat is toevallig precies tijdens Film by the Sea. ,,Zij hebben in de 30 jaar dat ze er wonen slechts 7 bezoekers gehad. Wij zijn nummer 8 en 9."

Om haar afzegging als jurylid te compenseren kwam Dessing, terwijl de rugzak gereed stond voor vertrek, graag naar Vlissingen om als Nazomergast te fungeren. Zij greep de gelegenheid vooral aan om te wijzen op het grote belang van muziek bij film en televisie.

Dat geldt zeker ook voor haar programma. ,,Ik ben heel erg van de sfeer die muziek geeft. Dat is voor mij zo belangrijk. Samen met mijn editor Bram Slinger steek ik daar bizar veel tijd in. In dat opzicht zijn we echt twee geeks."

Tijdens het reizen heeft ze altijd muziek op staan. ,,Ik kijk eindeloos uit het raam. Met deze muziek heb ik een soundtrack van wat ik zie. Het vervolmaakt het beeld en dat maakt de beleving zoveel intenser."

In alle fragmenten die Dessing had geselecteerd, speelde muziek dan ook een prominente rol. Ze toonde onder meer beelden uit Stop Making Sense ('een van de eerste keren dat je naar de bioscoop ging voor een concert'), 8 Miles (met rapper Eminem), de openingsscène van Drive ('een heel sfeervolle soundtrack, maar los daarvan ook een prachtige film'), de dansende plastic zak uit American Beauty, het begin van Intouchables ('een film die drijft op de muziek'), Into The Wild (met muziek van Eddie Vedder) en de moeder van alle soundtracks: Once Upon A Time In The West, met muziek van Ennio Morricone.

Dessing stond uitgebreid stil bij de scène uit Love Actually, waarin Emma Thompson de teleurstelling verbijt als ze tijdens het kerstfeest van haar echtgenoot niet de verwachte parelketting krijgt, maar een cd van Joni Mitchell. Het is voor haar de bevestiging dat haar man een minnares heeft. De muziek van Mitchell, Both Sides Now, klinkt op dat moment en maakt de scène zo memorabel.