Floor Milikowski: Zorg dat randgewesten als Zeeland weer mee mogen doen

Geen wonder dat er in die provincies buiten de Randstad de afgelopen jaren onvrede is ontstaan, zegt Floor Milikowski (1980). Ze is geograaf en schrijft voor 'De Groene Amsterdammer’. Twee jaar geleden publiceerde ze ‘Van wie is de stad’ over hoe Amsterdam aan succes ten onder dreigt te gaan. Sinds kort ligt er een opvolger van dat boek in de winkel: ‘Een klein land met verre uithoeken’. Daarin gaat het over hoe de randgewesten in Nederland de dupe zijn geworden van het door de kabinetten Lubbers ingezette speerpuntenbeleid waarbij de nadruk op de Randstad kwam te liggen.