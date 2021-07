Flinke toename bankpasfraude op de bevelanden: mensen voor duizenden euro's opgelicht

Vier- of vijfduizend euro per oplichting

Opvallend is dat de Zeeuwse slachtoffers allemaal ouder zijn dan 80 jaar. De politie is een onderzoek gestart naar deze reeks incidenten in het Oosterscheldegebied. Bij de meeste slachtoffers is er vier- of vijfduizend euro per oplichting buitgemaakt. Als men twijfelt of een telefoongesprek echt of nep is, weet dan dat een bank nooit naar het saldo of pincode zal vragen. Ook niet ter controle. Verbreek de verbinding en zoek zelf het nummer van de bank op. Dan kun je ze zelf terugbellen en checken.