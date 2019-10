Flinke storing bij DELTA Interactieve TV

Reportage | video Dit is hoe arme mensen leven - ‘Elke keer als ik mijn haren was, denk ik: zuinig met die sham­poo’

12 oktober Altijd een boodschappenlijstje mee, alle uitgaven bijhouden en op = op. Met slechts 50 euro leefgeld per week is er aan het eind van het geld vaak nog een stuk week over. Vijf Zeeuwen gingen in het kader van Wereldarmoededag op 17 oktober de uitdaging aan. ,,In week 1 zat ik al ver over mijn weekbudget. Dat betekent: nog maar 28,53 voor week 2.”