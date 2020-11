Flinke stijging in aantal positief geteste Zeeuwen

JONG IN ZEELAND Fenna wil bij het Journaal allerlei nieuws over sport brengen

6:48 Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Fenna Ingelse (11) uit Middelburg. Ze stond al eens eerder in de krant, met een sportactie voor het Diabetes Fonds.