Flinke stijging aantal faillissementen in Zeeland (maar dat is een vertekend beeld)

Voorzitter Zeeuwse horeca op Black Monday: ‘Het is vijf voor twaalf’

7 december GOES - ,,Het is vijf voor twaalf voor de horeca", geeft Frank de Reu op Black Monday aan namens de Zeeuwse horeca. ,,We moeten iets doen. Daarom vragen we op deze manier aandacht voor alle problemen die er zijn in de horeca.”