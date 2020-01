Flink meer ufo's gespot in Zeeland: ‘Nog nooit zoiets vreemds gezien’

Vlissin­gers mogen geen vuurwerk meer afsteken als het aan de gemeente­raad ligt

16:06 VLISSINGEN - Als het aan de gemeenteraad van Vlissingen ligt, schieten consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer de lucht in in Vlissingen. Vuurwerk dat in Vlissingen het luchtruim kiest, mag alleen nog door beroepsmensen worden afgevuurd tijdens officiële door de gemeente goedgekeurde festiviteiten.