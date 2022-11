Flikweert Vision uit Ouwerkerk wint de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2022 met zijn slimme sorteermachine voor aardappelen

Column Wendy Wagenmakers Of je bent links of je bent rechts, alsof er niks meer tussenin zit

Ik moest even met mijn ogen knipperen. Maar het stond er echt. ‘Kom met ons het leven vieren in liefde en licht van onze Schepper.’ Behalve in de fanatieke antivaxx-hoek waren ze nu ook nog eens in de Heere geraakt, deze oude vrienden die het leven pakweg een decennium geleden nog in een heel ander licht vierden.

