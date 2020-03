Flevoland wist van onderzoek marinierskazerne

Zeeuwse recreatie­sec­tor snakt naar duidelijk­heid

16:44 MIDDELBURG - De toeristische sector wil dat snel duidelijk wordt hoe de aangekondigde sluiting van campings en vakantieparken in de praktijk wordt uitgevoerd. ,,Simpelweg sluiten zonder goede regeling kan niet”, zegt Carla Schönknecht namens het Toeristisch Overleg Zeeland, waarin de toeristische branche in Zeeland is verenigd.