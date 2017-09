Fipronil zit al jaren in Zeeuwse wateren

MIDDELBURG - Fipronil komt al jarenlang voor in de Zeeuwse sloten en wateren. Daarbij worden waarden gemeten die boven de milieunorm liggen. ,,Dat betekent dat er een potentieel ecologisch risico is", zegt Erwin Roex van kennisinstituut Deltares, deskundige op het gebied van waterkwaliteit.

Fipronil is vooral omstreden sinds de schadelijke stof deze zomer werd aangetroffen in eieren. Deze bleken afkomstig te zijn van pluimveebedrijven waar het bedrijf Chickfriend fipronil had toegepast om bloedluis te bestrijden.

De Unie van Waterschappen drong onlangs aan op extra toezicht op het schoonmaken van de besmette stallen. Zij wil voorkomen dat pluimveehouders afvalwater dat fipronil bevat, via sloten of de riolering lozen.

Overschrijdingen

De schadelijke stof blijkt echter al jaren in het oppervlaktewater voor te komen. Metingen laten sinds 2010 overschrijdingen van de milieunorm zien. Dat gebeurt, behalve in het Westland, vooral in Zeeland. In 2015 werden bijvoorbeeld overschrijdingen gemeten in de omgeving van Dreischor, Waarde en Kloosterzande en bij de rioolwaterzuiveringen bij Ritthem en Terneuzen.

Voornaamste oorzaak is waarschijnlijk het gebruik van de stof in de landbouw. Fipronil is een toegestaan gewasbeschermingsmiddel bij de teelt van bijvoorbeeld ui, prei en kool. ,,De uienteelt zou kunnen verklaren dat fipronil in Zeeland wordt gemeten", zegt Roex.

Het gebruik van fipronil in de glastuinbouw is al een aantal jaren geleden aan banden gelegd. De akkerbouw volgt binnenkort. Begin 2019 moet het gebruik in de landbouw helemaal verleden tijd zijn. Fipronil is zeer giftig voor ongewervelde dieren, zoals mijten, bijen en waterkreeftjes.

Vlooiendruppels

Roex vindt het opmerkelijk dat de stof ook is gemeten in het water dat uit de rioolzuivering komt. ,,Dat is specifiek voor Zeeland. Dat zou kunnen worden verklaard door het gebruik van fipronil in vlooiendruppels, onder meer voor katten."

Waterschapsbestuurder Gert van Kralingen wijst erop dat de stof vooralsnog een toegelaten gewasbeschermingsmiddel is en het ook niet verplicht is daarop te meten. Dat gebeurt bij Scheldestromen op eigen initiatief. ,,We nemen onze verantwoordelijkheid en zitten er dicht bovenop. We vinden het belangrijk en volgen daarom de ontwikkelingen."

De huidige milieunorm voor fipronil is extreem laag, zelfs lager dan Nederlandse laboratoria kunnen meten, zegt Van Kralingen. ,,We kunnen pas een overschrijding vaststellen als die een aantal malen meer is dan de gestelde norm." Dat betekent dat ook als er geen overschrijding wordt gemeten, de norm mogelijk wordt overtreden.

Waterleven

Redenen voor grote zorg ziet Van Kralingen echter niet. ,,Het is voor ons geen urgent dossier. Maar dit spul heeft natuurlijk wel nadelige effecten op het waterleven. Daarom vinden we het belangrijk dat we hiervan af proberen te komen met z'n allen."