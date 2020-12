Finn (2) uit Veere heeft het syndroom van Usher: ‘We leven van dag tot dag’

Dolblij waren Nathalie, Bennie en hun dochter Veerle eind 2018 toen hun zoon en broertje Finn ter wereld kwam. Dat de standaard gehoortest enkele dagen na de geboorte onvoldoende was, maakte niemand ongerust; de baby was op dat moment erg verkouden, dat zou het verklaren. Maar ook latere tests bleven onder de maat en zo belandde het gezin via de GGD uiteindelijk in het Rotterdamse Sophia kinderziekenhuis. Daar kwam de vreselijke waarheid aan het licht: Finn was doof. Volledig. Een enorme klap voor het jonge gezin, maar het zou niet de laatste zijn. ,,De arts vroeg ons of we wilden laten onderzoeken wat de oorzaak was", vertelt Nathalie. ,,Dat wilden we wel. Aan de hand van de hielprik, die ze nog konden terughalen, is op heel veel symptomen getest en toen kregen we te horen dat hij het syndroom van Usher heeft. Dan staat je leven ineens totaal op zijn kop.”