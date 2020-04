Financiële veenbrand bedreigt Zeeuwse gemeenten

Politie zet straat Kwadendam­me af wegens kans op ontplof­fings­ge­vaar gaskraan

16:21 KWADENDAMME - Nadat de Sebastiaanstraat in Kwadendamme vanmiddag ruim een uur was afgesloten, is iemand die in een woning had gedreigd zichzelf iets aan te doen, uiteindelijk per ambulance afgevoerd.