Financiële situatie gemeenten ‘holt achteruit’, provincies maken zich zorgen

Provincies slaan alarm over de geldzorgen bij gemeenten. Het verontrustende slot van de brief van de provincie Zeeland over het toezicht op de financiën van de gemeenten gaat ook mee in de brieven van de andere provincies. ,,We hebben afgesproken dat in heel Nederland te doen”, zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, financiën).