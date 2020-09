Financiële noodkreet van Zeeuwse gemeenten vindt gehoor in de rest van het land

Krabbendij­ke moet nog tien jaar geduld hebben voordat de kabels onder de grond duiken

24 september KRABBENDIJKE - De klus kan op z’n vroegst in 2027 beginnen en is niet eerder dan in 2029 klaar. Toch wil Reimerswaal nu spijkers met koppen slaan door alle procedures voor het ondergronds brengen van vier kilometer hoogspanningslijn bij Krabbendijke in gang te zetten. ,,We willen nu doorpakken”, zegt wethouder Maarten Both.