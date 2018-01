Financieel tekort bij fietsvoetveer loopt op

Het verlies komt niet onverwacht. In 2014, toen de provincie zich genoodzaakt zag de veerdienst zelf te exploiteren, werd al een jaarlijks tekort van 300.000 euro voorspeld. Dat blijkt nu uit te komen. Oorzaken zijn dat de jaarlijkse bijdrage van de provincie (2,8 miljoen euro) iets omlaag is gegaan, het aantal reizigers is gedaald - 5 procent minder in 2017 dan in 2015 - en de kosten voor brandstof, onderhoud en personeel zijn toegenomen.

Tot en met september 2017 (het vierde kwartaal is nog niet meegeteld) maakte de Westerschelde ruim 218.000 euro verlies. Omdat er in 2016 al een negatief eigen vermogen was, is dat gat nu opgelopen tot 256.000 euro. Daarom is het niet mogelijk een sluitende begroting voor 2018 op te stellen. Bovendien wordt dit jaar een tekort van 560.000 euro verwacht, omdat er groot onderhoud aan motoren staat gepland.

Onderzoek

Er moeten dus tonnen bij om de begroting sluitend te krijgen. Binnenkort doet het dagelijks provinciebestuur hiervoor een voorstel aan de Staten. Ook komt er snel een extern onderzoek naar de exploitatie en de toekomstbestendigheid van het veer.