Finale The Voice of Holland krijgt Zeeuws tintje

Column Maikel Harte Valentijns­dag

7:00 Donderdag had ik al vroeg een afspraak buiten de deur staan, waardoor ik op tijd m’n bed uit moest. Het zijn nooit de gezelligste momenten als je wekker gaat op een moment dat het nog zó vroeg is dat de centrale verwarming nog niet is aangeslagen en jezelf een weg dient te banen door een koud en donker huis, waar iedereen nog slaapt.