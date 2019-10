Filmstarz viert 10-jarig bestaan met elf extra prijzen

Comité stapt op, Zeeuws-Vlaam­se Delta Ride op losse schroeven

16:14 TERNEUZEN - De toekomst van de Delta Ride for the Roses in Zeeuws-Vlaanderen staat onder druk. Zo'n beetje het voltallige organiserende comité is deze week opgestapt uit onvrede over de voorgenomen werkwijze van het nieuw te vormen overkoepelende bestuur van de Delta Ride.