Filmmakers die Zeeuwen ongevraagd filmden: ‘Beelden komen wél in documentaire, na toestemming’

De opnames werden gemaakt door Aventura Film, dat is opgericht door de bekende regisseur Ena Sendijarevic uit Amsterdam. In een reactie laat de stichting weten dat de beelden alleen worden gebruikt als mensen daarmee instemmen. “Wanneer de mensen geen toestemming geven, worden de beelden niet gebruikt in de film en verwijderd, vandaar de brief.”



Dat de cameraman na het aanbellen niets tegen de mensen zei, is geen toeval. ”Het niet praten is onderdeel van het concept, waarmee verschillende thema’s die in de samenleving spelen worden onderzocht.” Wat die thema's precies zijn, maken de filmmakers niet bekend. Wel is het opvallend dat de cameraman bij sommige mensen zonder verdere info werd binnengelaten, waarna ze hem hun levensverhaal vertelden. Vermoedelijk is juist aan die mensen gevraagd mee te werken aan de film.



De documentaire is bedoeld voor televisie (NPO), bioscoop en online, aldus de makers. Naast Zeeuwse dorpen en steden belden de filmmakers ook in andere delen van Nederland aan, op zoek naar bijzondere reacties van bewoners. Wanneer de film wordt uitgebracht, is nog niet bekend.