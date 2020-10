Filmmaakster Digna Sinke raakt in haar presentatie aan de universele aard van mensen

Jager neemt in de polder woerden op de korrel om vrouwtjes te sparen

14 oktober EINDEWEGE - Pippa komt aangerend met een eend in zijn bek. Onmiskenbaar een woerd met zijn glimmende groene kop. ,,We schieten juist de mannetjeseenden”, zegt jager Rob de Graag. ,,Want twee derde van de wilde eenden zijn mannetjes. Die verhouding klopt niet. Voor de vrouwtjeseenden is dat een ramp, want die worden in het voorjaar door de ene na de andere woerd verkracht.”