Film ‘Soldaat zonder wapen’ belicht rol van artsen tijdens Slag om de Schelde

Moker door raam Vluchtelin­gen­werk Zierikzee is derde incident in paar weken tijd

14:59 ZIERIKZEE - Het kantoor van Vluchtelingenwerk in Zierikzee is voor de derde keer in korte tijd het doelwit geworden van mogelijk extremistisch getint vandalisme. In de donderdagavond of in de nacht van donderdag op vrijdag werd een moker door een raam gegooid. Een paar weken geleden werden een hakenkruis en leuzen op muren en raam gespoten.