Film Slag om de Schelde gaat internationaal: vanaf 15 oktober op Netflix

VLISSINGEN - De film De Slag om de Schelde is vanaf 15 oktober te zien op Netflix. Het Zeeuwse oorlogsepos wordt in negen talen ondertiteld.

De film, geregisseerd door Matthijs van Heijningen jr., ging vorig jaar december in Vlissingen in première. Dat gebeurde op de dag dat duidelijk werd dat Nederland opnieuw in lockdown moest vanwege het coronavirus. Daardoor waren de bioscopen maandenlang gesloten. Pas begin juni konden de bioscopen de deuren weer openen.

Sindsdien is De Slag om de Schelde door het publiek te bekijken. De film is een groot succes geworden. Vorige maand werd al de grens van 400.000 bezoekers overschreden. Nog altijd is de film te zien in bijna honderd theaters in het land. Via Netflix wordt nu ook gemikt op een groot internationaal publiek.

Donderdagmiddag draait de film bij festival Film by the Sea. Voorafgaand is er een bijzondere ceremonie bij de Vlissingse bioscoop CineCity. Dan worden de voetstappen van hoofdrolspelers uit De Slag om de Schelde én die van getuigen van de veldslag in 1944 in cement vereeuwigd.