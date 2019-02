Film over Vlissingse groenteboer naar Amerika

VLISSINGEN - De documentaire Van verlies kun je niet betalen is volgende maand te zien in de Verenigde Staten. De film is definitief geselecteerd voor Salem Film Fest, een festival vlak bij Boston.

De Amerikaanse première van de film, over de laatste maanden van de winkel van de Vlissingse groenteboer Adrie Trimpe en zijn vrouw Francien, is op zaterdag 30 maart. De documentaire krijgt daar de titel Loss won’t pay the bills en wordt voorzien van Engelse ondertiteling.

,,Ik vind het heel bijzonder", zegt regisseur Helge Prinsen. ,,Het is een filmfestival waar je niet zelf kunt inzenden, maar daarvoor moet worden gevraagd.”

Haar documentaire ging vorig jaar september met veel succes in première bij Film by the Sea in Vlissingen. Daar werd deze bekroond met zowel de PZC Publieksprijs als de Lionsclub Vlissingen Film Award. ,,Salem Film Fest is een vergelijkbaar festival: ongeveer even groot en ook bij de zee. Ik zie het als de Amerikaanse Film by the Sea.”

Boerenkool

Prinsen gaat zelf naar Boston om het festival bij te wonen. ,,Ik ben vooral heel benieuwd hoe zo'n winkeltje uit Vlissingen overkomt in Amerika en of zo'n manier van leven daar wordt herkend. En zouden ze bijvoorbeeld weten hoe een boerenkool eruitziet?”

Het toeval wil dat een van de oprichters van Salem Film Fest in 2008 Rinus Oosthoek is. Hij is geboren in Vlissingen en in Salem werkzaam als directeur van de Kamer van Koophandel.